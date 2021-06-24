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«الصحة» توضح سبب استمرار إيجابية العينة لدى بعض المتعافين من «كورونا»

«الصحة» توضح سبب استمرار إيجابية العينة لدى بعض المتعافين من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير :

قالت وزارة الصحة: إنه إذا كانت الحالة المؤكد إصابتها بكورونا يصاحبها أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضافت الصحة خلال ردها على أحد الاستفسارات: “أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي، ولا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.”

وأشارت إلى أنه قد يستمر اختبار الفحص PCR إيجابياً لبعض مرضى كوفيد ١٩ حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب، وذلك يكون بسبب بقايا فيروس كورونا غير نشطة، غير قابلة للتكاثر وغير معدية.

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