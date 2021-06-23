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بعد تكسير الأقفال.. ضبط مواطنَين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم

بعد تكسير الأقفال.. ضبط مواطنَين سرقا 30 ألف ريال من أحد المخازن بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، مساء اليوم الأربعاء، من القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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