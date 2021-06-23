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مشروع القدية يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

مشروع القدية يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع القدية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، مالية، قانونية) للعمل بـ (مشروع القدية)، مع ملاحظة أن (أفضلية) التوظيف للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المفضلة:

– المالية.

– القانون.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– الموارد البشرية.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– إدارة المشاريع.

– الصحة أو السلامة المهنية.

الوظــائف:

1- مدير مساعد إشراك أصحاب المصلحة.

(Assistant Manager – Stakeholder Engagement)

2- مساعد دعم تقنية المعلومات.

(Associate – IT Support)

3- مستشار مساعد عقارات وتمويل.

(Associate General Counsel – Real Estate and Finance)

4- مدير مساعد الصحة والسلامة (وظيفتان).

(Assistant Manager – HS&E)

5- مساعد أول – المشتريات.

(Senior Associate – Procurement)

6- مساعد مدير – المشتريات.

(Assistant Manager – Procurement)

7- مدير – تطوير (وظيفتان).

(Director – Development)

8- مدير مساعد التطوير (وظيفتان).

(Assistant Manager – Development)

9- أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

(Stakeholder Engagement Specialist)

10- أخصائي عمليات أول.

(Operation Senior Specialist)

11- تنفيذي مشروع.

(Project Executive)

12- مدير الرسومات.

(Manager – Lead Graphics)

13- مدير أول الهندسة الميكانيكية.

(Senior Manager – Ride Mechanical Engineering)

14- مدير أول أنظمة الصوت.

(Senior Manager – Audio Systems)

15- تنفيذي مشروع – أوتليت مول.

(Project Executive – Outlet Mall)

16- مساعد أول – تطوير.

(Senior Associate – Development)

17- مدير الامتثال.

(Manager – Compliance)

18- مدير التدريب والتطوير.

(Director – Training and Development)

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنــا )

* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

* وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.

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