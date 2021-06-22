مواطن يروي معاناة والدته المسنة مع أحد مستشفيات «جازان» بعد تعطل أجهزة التكييف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شكا عدد من المرضى المنومين وذويهم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان من تعطل التكييف في بعض الأقسام لأكثر من أسبوعيين.

وأوضح تقرير نشرته “الإخبارية”، أن تعطل أجهزة التكييف تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف مما دفع العديد منهم لشراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف التنويم.

وقال المواطن محمد الحكمي إن والدته دخلت المستشفى لتأخذ جرعة علاجية مرة كل شهر، تستغرق عدة ساعات في العادة، واضطرر هذه المرة إلى تسريع العملية كي تعود للبيت بسرعة وتتجنب الحرارة.

وأضاف: فوجئت عند وصوله للمستشفى بعدم وجود مكيفات داخل الغرف، فذهب إلى المشرفة وطلبت منه تقديم شكوى وأعطته الرقم المخصص لذلك، وبالفعل قدم الشكوى.

وأبان أنه لم يجد المدير ووجد سكرتيراً فقال له أنتم كإدارة وطاقم طبي تعيشون في الميكفات والمرضى يعانون من تسلخات جلدية وأمراض مزمنة وجراحات ولا يوجد لديهم مكيفات فكيف يكون ذلك، فأجاب بأنهم يرفعون بمخاطبات منذ أسبوعين دون أن يتغير الوضع.

وأشار إلى أنه عندما أحضر المروحة لأمه كانت بجوارها مريضة أخرى فقالت له: تكفى يا ولدي دع المروحة تتوجه على قليلاً.