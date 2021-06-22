كل ما تريد معرفته عن نظام «التخصيص».. المزايا والهدف من تطبيقه

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي عن موافقته ببدء تطبيق نظام “التخصيص”، ضمن رؤية المملكة 2030.

ما هو التخصيص؟

التخصيص هو برنامج إشراك القطاع الخاص، في المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل رفع مستوى الخدمة للمواطن والمقيم.

مزايا التخصيص

من أبرز فوائد التخصيص للمواطن هو خلق نوع من التنافسية بين شركات القطاع الخاص، من أجل تقديم أفضل خدمة وبأجود الأسعار من أجل نيل رد العملاء.

توفير الوظائف

ويهدف البرنامج لتوفير الوظائف من خلال توفير أكثر من 4200 وظيفة جديدة للمواطنين، من خلال المشاريع التي ستطلقها الحكومة والتي من ضمنها 6 مشروعات لتحلية المياه في العديد من مناطق المملكة.

ومن جانبه، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وأشار الجدعان، إلى أن نظام التخصيص، سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

تعزيز النمو الاقتصادي

وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بحول الله في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية، كما سينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تعني بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

التخصيص لا يؤثر على مجانية التعليم

فيما قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة لجميع المواطنين، وعدم وجود أي توجه لفرض رسوم على المستفيدين في القطاعين.

وأكد القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن برنامج التخصيص لا يعني أن تصبح الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس بمقابل مالي، مضيفاً “أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتجويد نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين”.

وفى نفس السياق ، أكد نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ أن الهدف الرئيسي من التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “السعودية”، أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من وجود عدة آليات، من بينها عملية “التخصيص”، من أجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، موضحاً أن القطاع الخاص قادر على رفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وقادر على زيادة كفاءة التشغيل.

وضرب مثالا بمطاحن الدقيق التي تحولت إلى 4 شركات، حيث تم خصخصة شركتين منها، وجاري استكمال عملية التخصيص.

وأكد أن القطاعات المستهدفة هي “الصحة- البيئة والمياه- البلديات والإسكان- الطاقة – النقل – الداخلية- الاتصالات- التعليم- الحج والعمرة- الموارد البشرية)،مبيناً أن الهدف الرئيسي من التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على رفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وقادر على زيادة كفاءة التشغيل.