وظائف هندسية وإدارية في «مشروع نيوم».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

الوظائف المتاحة

– أخصائي نمذجة الطاقة، ويشترط شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد).

– مصمم النماذج الهيدروليكية/ شبكات المياه، ويشترط شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية).

– مدير الواجهة الفنية/ تخزين وتوزيع المياه، ويشترط شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مسؤول المنتجات/ تجارة الطاقة بالتجزئة، ويشترط شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يونيو 2021م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).