لحملة الدبلوم.. «السوق المالية» تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الدبلوم)، لتأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتمتع بالمزايا التالية:

– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

– أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم :

– التفرغ التام.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية)

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– عمر المتقدم لا يــزيــد عـــن 25 سنة هجرية

-اجتياز المقابلات الشخصية

-ان يكون خريج أحد هذه التخصصات :

1- سكرتير تنفيذي

2- إدارة مكتبية

لمعرفة مزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي :هنا.