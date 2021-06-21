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تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين لإصدار تأشيرة الخروج والعودة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمقيمين لإصدار تأشيرة الخروج والعودة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن مدة صلاحية الجواز التي تمكن المقيم من السفر وإصدار تأشيرة الخروج والعودة.

وتفاعلت “الجوازات” مع استفسار أحد الأشخاص عبر “تويتر” والذي تساءل: “جواز السفر ينتهي بعد أربع أشهر هل أستطيع عمل خروج وعودة الآن والسفر بعد شهرين مثلا”.

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة شهور لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.

طريقة إصدار تأشيرة خروج وعودة

– اختر “تسجيل الدخول” على “أبشر” واتبع إجراءات تسجيل الدخول

– اختر القطاعات

– اختر الجوازات من القائمة على يمين الشاشة

– اختر تبويب “الخدمات الإلكترونية”

– اختر “خدمات المكفولين” من القائمة على يمين الشاشة

– اختر المكفول بالضغط على “تفاصيل أكثر”

– تأكد من تسديد الرسوم المطلوبة

– اختر “إصدار تأشيرة”

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