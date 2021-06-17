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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شركة الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع الخدمة في المدينة المنورة

شركة الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع الخدمة في المدينة المنورة
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، ما ذكره أحد المغردين بشأن انقطاع خدمة التيار الكهربائي في المدينة المنورة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن انقطاع الخدمة خاص بأحد العملاء فقط، لمدة ساعتين بحي داخل حدود الحرم لعدم سداد الفاتورة.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع الخدمة لدى العميل لكون العميل تأخر عن سداد قيمة الفاتورة، وأعيدت الخدمة له بعد سداده المبلغ المستحق.

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