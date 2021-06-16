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هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة مجالات، للعمل بمقر الهيئة بـ الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظـــائف:

1- مساعد إداري.

(Administrative Assistant)

– درجة دبلوم في السكرتارية التنفيذية أو ما يعادلها.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات المهام.

– مهارات ممتازة في إدارة الوقت.

– مهارات تنظيمية متطورة.

– مهارات اتصال شفهية وكتابية كبيرة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مصمم جرافيك.

(Graphic Designer)

– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو مجال ذي صلة.

– ما لايقل عن 2-4 سنوات خبرة في التصميم الجرافيكي.

– البراعة في Adobe Creative Suite.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

(Project Management Office Specialist)

– درجة البكالوريوس في الكمبيوتر لأنه مطلوب تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن سنة من الخبرة في مكتب إدارة المشاريع أو أي مجال ذي صلة.

– الفهم السليم لسياسات وإجراءات وأساليب العمل.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- مستشار إستراتيجي أول.

(Senior Strategy Consultant)

– درجة البكالوريوس مع التميز الأكاديمي الواضح ، من الناحية المثالية في تخصص مثل تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو الأعمال التجارية أو المالية (يفضل درجة الماجستير).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شركة استشارات إستراتيجية ، أو استراتيجيات القطاع العام ، أو التخطيط الاستراتيجي.

– خلفية قوية في التقنيات الناشئة بما في ذلك البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

5- محلل إستراتيجي للأعمال.

(Strategy Business Analyst)

-درجة البكالوريوس مع التميز الأكاديمي الواضح ، من الناحية المثالية في تخصص مثل تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو الأعمال التجارية أو المالية (يفضل درجة الماجستير).

– خبرة لا تقل عن سنتان في شركة استشارات إستراتيجية أو مجموعة استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي.

– تفكير استراتيجي ممتاز وفهم لأبحاث الأعمال التجارية والتحليل.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

6- مهندس مرافق.

(Facilities Engineer)

– درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– مهارة اللغة الإنجليزية.

– مهارات اتصال ممتازة.

– مهارات كتابة تقارير ممتازة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

7- سكرتير تنفيذي.

(Executive Secretary)

– درجة دبلوم في السكرتارية التنفيذية أو ما يعادلها.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات المهام.

– مهارات ممتازة في إدارة الوقت.

– مهارات تنظيمية متطورة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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