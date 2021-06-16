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وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف شاغرة لحمَّلة الدبلوم في نجران.. التخصصات ورابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف شاغرة لحمَّلة الدبلوم في نجران.. التخصصات ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (32) وظيفة فنية وحرفية وعمالية شاغرة للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بقوة نجران.

وبيّنت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تكييف مركزي.

– فني تبريد وتكييف (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي مولدات ديزل.

– كهربائي مولدات ديزل.

– كهربائي عام (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي تمديدات مياه (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي عربات ديزل.

– ميكانيكي محطات.

– كهربائي أجهزة منزلية.

– ميكانيكي مصاعد.

– ميكانيكي مضخات.

– مشغل معدات (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي أنظمة مكافحة حريق.

– مصلح إطارات.

– مراقب أمن وسلامة (عدد 3 وظائف).

– مبلط.

– سباك (عدد وظيفتين).

– حداد.

– بناء.

– دهان (عدد وظيفتين).

– مركز زجاج وألمنيوم (عدد وظيفتين).

– سائق نقل ثقيل.

– سائق عربة نظافة.

طريقة التقديم:
وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية ونسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية وبرنت التأمينات الاجتماعية، على البريد الإلكتروني: (balhareth@rslf.gov.sa)، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من تاريخ 5/ 11/ 1442هـ، ولمدة 10 أيام.

لمزيد من التفاصيل والتقديم (اضغط هنا).

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