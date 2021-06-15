 كل ما تريد معرفته عن حركة تنقلات المعلمين والمعلمات.. الرابط والحالات التي يرفض فيها الطلب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم في 23 من شهر مايو الماضي ،عن فتح باب التقديم علي إجراءات النقل الداخلي والخارجي لجميع العاملين في الوزارة، ويرجع الهدف من هذه التنقلات هو سد احتياجات بعض الأماكن الشاغرة في الوزارة.

نظام “فارس”

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني قامت بإطلاقه وزارة التعليم في المملكة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية، والهدف من توفير هذا الموقع هو تقديم العديد من الخدمات التي تهم كلاً من الموظفين و الإداريين والعاملين في وزارة التعليم دون الحاجة إلي تضيع الكثير من الوقت والمجهود أو الذهاب إلي مقر الوزارة أو الجهة المختصة لإنهاء الخدمة التي يرغب بها، ومتابعة إنهاء تلك الخدمة عن طريق الإنترنت، مما يعمل ذلك علي تحقيق رؤية أهداف المملكة 2030.

طريقة إدخال الرغبات عبر نظام “فارس”

وأكدت الوزارة أنه سيتم الاعتماد في آليات تقديم الطلبات من خلال نظام “فارس”، مشيرة إلي أنه لا داعي إلي تحديث البيانات لمنتسبيها، حيث يتم الاكتفاء عملية التحقق والتأكيد من صحة جميع البيانات الخاصة بالمنتسبين علي النظام مما يعمل علي تسهيل الإجراءات علي مقدمي طلبات النقل الداخلي والخارجي، ويتم التقديم في إجراءات النقل الداخلي و الخارجي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي لنظام “فارس”(أضغط هنا)

كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

سوف يتم انتقالك إلى صفحة أخري

ثم يجب الضغط علي تسجيل رمز الدخول علي صلاحية الخدمة الذاتية.

يمكنك الضغط علي أيقونة” خدمات النقل للمعلمين“.

يجب علي المعلم تسجيل الرغبات التي بحد أدني رغبة واحدة وحتي 20 رغبة كحد أقصي.

يمكنك تأكيد الطلبات التي تم تسجيلها.

الموافقة علي شروط الخدمة و العمل بها.

الضغط علي حفظ، وكتابة البيانات المطلوبة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

الضغط علي تطبيق ثم الضغط علي التالي.

سوف تظهر أمامك رسالة تفيد بان الطلب قيد التنفيذ.

موعد النقل الداخلي والخارجي

أشارت الوزارة إلي أن موعد التقديم ابتداء من يوم الأحد 11 من شوال وحتي 15 من شوال 1442، علي أن يتم مراجعة الملاحظات اعتباراً من 15 شوال وحتي 24 من نفس الشهر.

وأعلنت وزارة التعليم في 6 يونيو 2021 عن البدء في النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، لذا يجب عليهم إدخال رغباتهم بما يتجاوز 20 رغبة، كما يمكن الاكتفاء برغبة واحدة فقط، وهذه هي المرحلة الثانية من إجراءات النقل، علي أن تستمر عملية إدخال الرغبات حتي 2 من ذي القعدة الجاري.

تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتي 6 ذو القعدة

أعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم عن تمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات علي إجراءات النقل الداخلي والخارجي حتي الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 6 من ذو الحجة 1442 هجرية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري أن الهدف من التمديد هو إتاحة الفرص أما من لم يتمكن من إدخال الرغبات حتي الآن.

حالات يحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين

حددت وزارة التعليم الحالات التي يُحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ومنها من قام بحذف جميع رغباته من النظام، موضحة ، أن الحالات التي يتم فيها حذف الطلب تشمل ما يلي: