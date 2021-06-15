«الأرصاد»: توقعات بزيادة هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع على مرتفعات 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، زيادة في فرص هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات بعض المناطق في المملكة.

وأوضح المركز أن فرص هطول الأمطار ستزداد اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.