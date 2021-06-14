«أمير جازان» يروى قصة جمعته بالملك عبد الله أثناء انتشار حمى «المتصدع» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، قصة جمعته بالراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عند توليه الإمارة.

وقال خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الملك عبد الله حرص على أن يأتي إلى جازان مباشرة من باريس بعد انتشار حمى المتصدع في المنطقة قبل أكثر من 20 عامًا، مضيفاً أن الملك عبد الله رفض ارتداء الكمامة واستخدام أساليب الوقاية الواجبة خلال فترة انتشار الفيروس.

وأشار أمير جازان إلى أن تلك القصة تشير إلى مدى حب الراحل الملك عبد الله لأهل جازان، مؤكدًا أنه زارها في 2006 مرة أخرى ليؤكد لهم أن المنطقة سوف تأخذ مسار التطوير خلال الفترة المقبلة.