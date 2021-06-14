الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. خطأ كاد يسبب كارثة على الطريق

بالفيديو.. خطأ كاد يسبب كارثة على الطريق
0

واصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصادم على الطريق بسبب خطأ من قائد مركبة من نوع “هايلكس”.

وظهر خلال المقطع قائد مركبة “هايلوكس” يدخل بشكل مفاجئ من مطريق جانبي إلى طريق رئيسي، مما تسبب في حدوث تصادم مع سيارة كانت على الطريق.

ونندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي قد تسبب وقوع حوادث على الطريق، مطالبين من الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالمسار المحدد على الطريق والالتزام بالقواعد المرورية للحد من وقوع الحوادث والارتباك المروري وأيضا لتفادي تسجيل المخالفات على قائدي المركبات.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«المرور»: تغيير المسار بشكل مفاجئ يعرضك والآخرين للخطر (فيديو)

«المرور»: تغيير المسار بشكل مفاجئ يعرضك والآخرين للخطر (فيديو)

«المرور» يوضح الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء موجات الغبار

«المرور» يوضح الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء موجات الغبار

بسبب سيخ.. مواطن يروي قصة نجاته من موت محقق على طريق «حائل» (فيديو)

بسبب سيخ.. مواطن يروي قصة نجاته من موت محقق على طريق «حائل» (فيديو)

إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله الحمدان

إزالة التحويلة المرورية على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وشارع عبدالله الحمدان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>