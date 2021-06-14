تعرّف على القطاعات المستهدفة بعملية «التخصيص» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ القطاعات المستهدفة في عملية “التخصي”.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “السعودية”، أن القطاعات المستهدفة هي “الصحة- البيئة والمياه- البلديات والإسكان- الطاقة – النقل – الداخلية- الاتصالات- التعليم- الحج والعمرة- الموارد البشرية)

وأكد أن الهدف الرئيسي من التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على رفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وقادر على زيادة كفاءة التشغيل.