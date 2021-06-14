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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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خدمة جديدة.. جوجل تتيح محرك بحث خاص بالبيانات (فيديو)

خدمة جديدة.. جوجل تتيح محرك بحث خاص بالبيانات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كثيراً ما يحتاج مستخدمي الإنترنت ومواقع التصفح المختلفة، خدمات للبحث عن المعلومات والبيانات من مصادر متعددة وموثوقة.

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “خدمة من Google توفر لك محرك بحث جديد خاص بالبيانات؛ بحيث تستطيع الحصول على بيانات موثوقة من مصادر عديدة لأي معلومة تحتاجها”.

وأضاف الحمادي، أن هذه الخدمة تتيح أيضا للمستخدم تحميل أغلب البيانات كملف إكسل أو غيره، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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