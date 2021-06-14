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مدينة الملك عبدالله للطاقة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بعدة تخصصات

مدينة الملك عبدالله للطاقة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن توفر (12) وظيفة شاغرة (للجنسين) حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– الهندسة.

– الرياضيات.

– تقنية المعلومات.

– إحصاء.

– أمن المعلومات.

– هندسة الحاسوب.

– علوم حاسب آلي.

– الموارد البشرية.

– تخصصات ذات صلة.

الوظـــائف المتاحة:

1- محاسب / محاسب أول.

(Accountant/Accountant I)

2- منسق أرشفة.

(Archiving Coordinator)

3- أخصائي الميزانية.

(Budgeting Specialist)

4- محلل بيانات.

(Data Analyst)

5- أخصائي الأصول الثابتة.

(Fixed Assets Specialist I)

6- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

(Information Technology Security Specialist)

7- محلل أول بيانات الأداء / محلل ثاني.

(Institutional Performance Data Analyst I/Analyst II)

8- اخصائي حلول وتطبيقات أوراكل / أخصائي أول.

(Oracle Solutions & Applications Specialist/ Senior Specialist)

9- اخصائي التصميم التنظيمي / اخصائي أول.

(Organizational Design Specialist/Specialist I)

10- مشرف الأداء.

(Performance Supervisor)

11- مسؤول نظم.

(Systems Administrator)

12- اخصائي تدريب وتطوير / اخصائي أول.

(Training & Development Specialist/Specialist I)

التقديم على الوظائف:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال بوابة التوظيف على الرابط التالي (اضغط هنـا)، مع ملاحظة أن التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

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