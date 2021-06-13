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تخطت الـ 40.. «الأرصاد»: «ينبع» و«الوجه» تسجلان أعلى درجة حرارة في الظل

تخطت الـ 40.. «الأرصاد»: «ينبع» و«الوجه» تسجلان أعلى درجة حرارة في الظل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد في مناطق المملكة.

 وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن محافظة “ينبع” بمنطقة المدينة المنورة و”الوجه” بمنطقة تبوك، سجلتاأعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية في الظل، مضيفاً أن قمة السودة سجلت أقل درجة حرارة بـ 16 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

 

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