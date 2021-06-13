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رصد أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. و«الرياض» الأعلى

رصد أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. و«الرياض» الأعلى
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19”، حيث تم تسجيل (27152) مخالفة وذلك للفترة من 25 / 10 / 1442هـ حتى 2 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، و منطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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