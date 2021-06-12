شاهد.. موجة غبار كثيف تحجب الرؤية في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تعرض العاصمة الرياض لموجة غبار كثيف تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وأظهر المقطع المتداول، موجة غبار كثيف وعوالق ترابية على العاصمة الرياض وبالتحديد على طريق مطار الملك خالد الدولي.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار.

كما تشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة 48 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 15 درجة كأدنى حرارة.