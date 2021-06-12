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«الحج والعمرة» تُحدد الفئة ذات الأولوية في التسجيل بموسم حج هذا العام

«الحج والعمرة» تُحدد الفئة ذات الأولوية في التسجيل بموسم حج هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنه ستكون الأولوية للتسجيل في حج هذا العام لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية. 

 وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم السبت،  أن المملكة وجدت ، تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية حول الضوابط المعلنة، مشدداً على أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج أكثر من الحرص على اقتصاديات الحج.

 وشدد على أن ترتيبات حج هذا العام كانت من منطلق حرص المملكة الدائم على سلامة وصحة الحجاج.

 وأشار إلى أن الجهات المختصة عملت على دراسة جميع المؤشرات بكل دقة، ليكون هناك نموذج عمل للحج يتوافق مع أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

 

 

 

 

 

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