مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظـائف المتاحة:

1- كبير محللي تنمية الموارد:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تنمية وإدارة الموارد.

2- مسؤول أول إدارة التغيير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الإتصالات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة التغيير.

3- مُستشار قانوني أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العقود والاستشارات القانونية وإدارة الدعاوى والتشريعات والقواعد ذات الصلة.

نبذة عن الهيئة:

– مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 1420/04/27هـ الموافق 1999/08/11م، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):( jobs@cchi.gov.sa )