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شرطة حائل: ضبط مواطنيْن ارتكب أحدهما مخالفات مرورية ووثقها الآخر ونشرها عبر وسائل التواصل

شرطة حائل: ضبط مواطنيْن ارتكب أحدهما مخالفات مرورية ووثقها الآخر ونشرها عبر وسائل التواصل
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة حائل، عن ضبط مواطنين ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية ووثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية.

وأوضحت أنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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