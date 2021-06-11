«iPad Pro» اللوحي يتفوق على أجهزة آبل في اختبارات المتانة (فيديو)

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “آبل” الأمريكية جهاز iPad Pro 2021 في وقت سابق من هذا العام، باعتباره أول جهاز لوحي يعمل بنظام M1 ويتميز بشاشة LED صغيرة لأول مرة.

ويبدو أن ترقية الأداء ليست العنصر الوحيد الذي قامت ”آبل“ في تحسينه في جهاز iPad Pro 2021، حيث حقق الجهاز نجاحا في اختبارات المتانة عند تعرضه للخدوش والحروق والطي.

وفي فيديو جديد لاختبار الجهاز، تفوق iPad Pro M1 الجديد على جميع الإصدارات السابقة من أجهزة iPad، ونجا الجهاز الجديد من الانحناءات والخدوش والحروق بشكل أفضل من الاختبارات السابقة.

وحقق iPad Pro 2021 أداء جيدا في اختبار الخدش على الشاشة مع ظهور الخدوش في المستوى 6 على مقياس الصلابة.

وفي اختبار احتراق الشاشة، تتحول الشاشة إلى اللون الأسود تحت اللهب المباشر بعد حوالي 17 ثانية ثم تعود إلى وضعها الطبيعي عند إزالة الحرارة.

وعلى الجانب الآخر، تتمتع أجهزة آيباد بتاريخ سيئ عندما يتعلق الأمر باختبارات الانحناء، إلا أن جهاز iPad Pro 2021 الجديد كسر هذه السمعة السيئة.

وعند اختبار الإجهاد على جهاز iPad Pro M1 مقاس 12.9 بوصة عن طريق ثنيه من كلا الطرفين، لم يتضرر الجهاز، مقارنة بالأجهزة السابقة التي تنقسم إلى النصف في جولة واحدة من الاختبار، وحافظ الجهاز على سلامته الهيكلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها iPad أداء جيدا في اختبار إجهاد من هذا النوع.