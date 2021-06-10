6 خطوات لإيصال «جواز السفر» بعد تجديده آليًا عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، من منصة أبشر عبر البريد السعودي، مؤكدة على ضرورة إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.

وقالت الجوازات أن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي تتمثل في :

1- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2- إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

3- التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4- سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

5 – وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.

6- يتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه، إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي سبل.