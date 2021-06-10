وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بفروع الشركة وعدد من المصانع التابعة للشركة في كل من الجلاميد، ورأس الخير، وفق المسميات التالية:

– مفتش السلامة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مشرف مناوب/ الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– أخصائي جيولوجي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الجيولوجيا.

– مشرف الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).