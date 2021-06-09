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تخريج 814 فرد «أمن بيئي» من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية

تخريج 814 فرد «أمن بيئي» من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية
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تواصل – واس:

أنضم (814) من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي إلى زملائهم بعد تخرجهم من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض ومعهد تدريب أمن وحماية المنشآت في المنطقة الشرقية.

وتلقَّى الخريجون تدريبات ميدانية وتعليمًا نظريًا اشتمل على أحدث المناهج الأمنية التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والمحافظة على أمنه.

وسيعزز الخريجون دور وفعالية القوات الخاصة للأمن البيئي وكفاءة أدائها، بعد أن أثبتت مقدرة فائقة في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة من المخالفات.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي جهاز أمني ضمن قطاعات وزارة الداخلية يعمل على تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، والعمل على إنفاذ الأنظمة البيئية، وذلك ضمن خطة انتشار تهدف إلى تغطية جميع مناطق المملكة.

 

 

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