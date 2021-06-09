خالد الفيصل يدشن فعاليات معرض مشروعات مكة الرقمي

تواصل – فريق التحرير:

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مساء الأربعاء، فعاليات معرض مشاريع المنطقة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبّة جدة.

وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض واطلع على مشاريع الجهات الحكومية والبالغ عددها 100 مشروع واستمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاما.

ومن المقرر أن يستقبل معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة زوّاره من الغد وحتى الثلاثاء القادم في فترتين: 9ص إلى 12م، ومن 4م إلى 10م.

تم ذلك بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وعدد من أصحاب السمو الأمراء ووزير الرياضة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) معالي الدكتور عبدالله الغامدي.