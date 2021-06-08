الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حماية المستهلك» تحدد مُواصفات سلك «التوصيلة الكهربائية» المطابق للجودة

«حماية المستهلك» تحدد مُواصفات سلك «التوصيلة الكهربائية» المطابق للجودة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جمعية حماية المستهلك مواصفات سلك التوصيلة الكهربائية المطابق لعلامة الجودة.  

 وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن من متطلبات السلامة للتوصيلات الكهربائية أن تكون مساحة مقطع السلك لا تقل عن 1.5 ملم2 إذا كان طول السلك أقل من 5 متر.

 وأضافت أنه إذا كان طول السلك أكبر من 5 متر فتكون مساحة مقطع السلك 2.5 ملم2.

 وتتميز التوصيلات الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية بأنها تحمي الأطفال من الوصول إلى الأجزاء المكهربة.

 كما تحمي الأجهزة من التلف لقيامها بفصل الكهرباء عن الجهاز في حال وجود تيار عالي، وبالتالي فهي وسيلة آمنة داخل البيوت إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة.

مواد ذات صلة

«مدني الرياض» ينقذ شخصاً علق في أحد جسور المشاة

«مدني الرياض» ينقذ شخصاً علق في أحد جسور المشاة

بالصور.. انطلاق مناورات «مخالب الصقر4» بين القوات البرية السعودية والأمريكية

بالصور.. انطلاق مناورات «مخالب الصقر4» بين القوات البرية السعودية والأمريكية

«شرطة الرياض»: القبض على قائد شاحنة ظهر في مقطع يسير عكس الاتجاه

«شرطة الرياض»: القبض على قائد شاحنة ظهر في مقطع يسير عكس الاتجاه

«المرور» القبض على قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر

«المرور» القبض على قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>