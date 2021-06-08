أكاديمي مختص بالسرطان: مياه القوارير تمثل خطراً على الصحة في هذه الحالة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. سعيد الجارودي الباحث الأكاديمي في علاج السرطان، أن وضع المياه البلاستيكية في السيارة أثناء ارتفاع درجة حرارة الشمس له مخاطر عالية على صحة المستهلك.

وقال الجارودي، خلال حديثه لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن مياه القارورة أو المياه في العبوات البلاستيك إذا خضعت لمعايير السلامة فهي صحية وآمنة وليس فيها شيء”.

وتابع د. سعيد الجارودي أما بالنسبة للمياه التي تأتي عبر الأنابيب قد يكون فيها شوائب أو مشاكل من الأنابيب نفسها التي تنتقل المياه من خلالها للمنازل.

وبالنسبة للمياه المعبأة في قوارير بلاستيكية،فأوضح أنها قد تمثل خطراً حال وضعها في السيارة أو تعرضها لحرارة الشمس، حيث قد يحدث تفاعل كيميائي وهناك مواد تدخل في صنع هذه القوارير قد تتسبب في زيادة عملية التفاعل.

وأوضح أن بعض الشركات تستخدم مادة “الأنتيمون”، في تصنيع مياه القوارير، وهناك تحاليل أثبتت أن هذه المادة موجودة في تصنيع القارورة وهي خطر على الجسم.

وتابع د. سعيد الجارودي أن هناك بعض المواد المسرطنة قد تكون موجودة في مادة البلاستيك، خاصة في حال تعرضها للحرارة، وقد تتسرب للمياه وتؤثر على صحة الإنسان.