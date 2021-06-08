توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقع المركز تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل المدينة المنورة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 13 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.