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«المرور» القبض على قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر

«المرور» القبض على قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر
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 تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على قائد مركبة تجاوز سيارة على إحدى الطرق السريعة بتهور معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأوضحت المرور في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جدير بالذكر أن تجاوز المركبات أمر ينطوي على الخطورة وبالتالي فإنه يتوجب تعّلم القواعد المرورية الصحيحة لتجاوز المركبات بشكل آمن، وهنا نذكر أهم النقاط التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند تجاوز المركبات.
1 التجاوز دائما يكون من ناحية اليمين الى اليسار.
2 دائما احتفظ بمسافة معقولة بينك وبين المركبة التي تسير امامك «لاتقل عن 15 متراً».
3 تفحّص الطريق خلفك باستخدام المرايا الداخلية والجانبية لتتأكد من عدم وجود مركبات تريد تجاوزك.
4 قم بتشغيل اشارة الانعطاف نحو اليسار.
5 أثناء تجاوزك للمركبة التي امامك قم بزيادة السرعة دون تجاوز السرعة المحددة للطريق.

 

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