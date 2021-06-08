وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

المزايا الوظيفية:

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.

– تعليم الأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

التقديم على الوظائف:

من خلال الرابط التالي:( اضغط هنــا ).