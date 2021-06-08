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سكبوا الماء المغلي على جسده.. السجن والترحيل لعصابة أفريقية سرقت مواطناً سعودياً بـ«دبي»

سكبوا الماء المغلي على جسده.. السجن والترحيل لعصابة أفريقية سرقت مواطناً سعودياً بـ«دبي»
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاث سنوات يليها الترحيل، بحق أربعة متهمين أفارقة، شكلوا عصابة، واحتجزوا مواطناً سعودياً وقاموا بتعذيبه وحرقه بماء ساخن، وسببوا له عاهة مستديمة، وأجبروه على الإفصاح عن بيانات بطاقتين بنكيتين، واستولوا منه بالإكراه على 2400 درهم.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الواقعة حدثت بإحدى الشقق في شهر يونيو الماضي، حيث قام 6 نيجيريين (3 نساء و 3 رجال) بتقييد مواطن سعودي وجرّدوه من ملابسه وسكبوا الماء المغلي على جسده، ثم عذبوه وطالبوه بفتح حسابه البنكي من خلال هاتف الجوّال، وقاموا بسحب المبالغ من حسابه، وعذبوه حتى فقد الوعي من شدة التعذيب، -وفقاً لـ”غلف نيوز”-.

وتمكنت الجهات الأمنية في دبي من ضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة، والتي عاقبتهم بالسجن 3 سنوات والترحيل عقب انقضاء فترة الحبس.

واتهمت النيابة العامة في دبي، المتهمين، بالحبس والسرقة والاعتداء الجسدي والتسبّب في الإعاقة وتوجيه التهديدات، وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، يليها الترحيل، وغرامة مالية قدرها 2400 درهم.

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