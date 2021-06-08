الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران (التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) فتح باب التقديم للرجال والنساء حملة الثانوية العامة في برنامج دراسة مرحلة (البكالوريوس) للعام 1443هـ المنتهي بالتوظيف على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.
– حاصل على شهادة الثانوية (علوم طبيعية) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%).
– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية خلال آخر ثلاث سنوات (1440/1439هـ، 1441/1440هـ، 1442/1441هـ).
– الأفضلية لخريجي العام الحالي.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (23) عام عند تقديم الطلب.
– أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي لا يقل عن (65%) كحد أدنى.
– إجتياز الفحص الطبي المعتمدة لدى الهيئة.
– أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.
– لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في (دبلوم طب الطوارئ للعسكرين) والمقبولات في (التمريض).
– يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

التخصصات المتاحة للطلاب:

– العناية التنفسية
– الخدمات الطبية الطارئة
– علوم المختبرات الإكلنيكية
– تقنية الأجهزة الطبية
– تقنية التخدير
– إدارة المعلومات الصحية

التخصصات المتاحة للطالبات:

– التمرض
– تقنية التخدير
– العناية التنفسية
– مساعد طبيب أسنان
– علوم المختبرات الإكلنيكية
– إدارة المعلومات الصحية.

مواقع التدريب والتوظيف:

– المنطقة الشرقية
– المنطقة الوسطى – الرياض
– المنطقة الشمالية – حفر الباطن
– المنطقة الغربية
– المنطقة الشمالية الغربية – تبوك
– المنطقة الجنوبية

المزايا:

– برنامج بكالوريوس (منتهي بالتوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة).
– مكافأة مالية شهرية قدرها (1,000) ريال.
– توفير السكن حسب الإمكانية.
– توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.
– توفير العلاج المجاني.

الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين مصدقة منها.
– ثلاث صور واضحة من البطاقة الشخصية (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).
– صورتين من دفتر العائلة (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).
– صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي العلمي.
– (6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4 في 6 (يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي).

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الإثنين 1442/10/26هـ عن طريقالـرابـطويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1442/11/1هـ.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير

وظائف شاغرة لدى شركة «ينبع أرامكو» للتكرير

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. 750 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. 750 وظيفة شاغرة بوزارة الحرس الوطني

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وتقنية

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وتقنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>