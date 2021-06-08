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توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع الحصيني أجواءًا من حارة إلى حارة جداً على معظم المناطق والخليج نهارا ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن المرتفعات الجبلية معتدلة نهارا، تميل للبرودة ليلاً.

وأوضح الحصيني أنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن “البوارح” هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف خاصة في شهري يونيو، ويوليو، وأواخر شهر مايو من كل عام، وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد شرق الرياض وجنوبها، رياحا قد يصل تأثيرها إلى نجران، وشرق الباحة، وعسير.

وطالب الحصيني قائدي المركبات بأخذ الحذر، ومتابعة نشرات الطقس عند الرغبة في السفر.

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