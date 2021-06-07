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شاهد.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على الطائف

شاهد.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على أنحاء من محافظة الطائف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة.

في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة مئوية فيما تسجل السودة 13 درجة كأقل درجة حرارة.

 

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