«الغذاء والدواء» تحدد 4 خطوات لتجنب التسمم الغذائي

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء 4 خطوات لتجنب التسمم الغذائي.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن 4 خطوات تتمثل في :

• تنظيف اليدين والأسطح الملامسة للأغذية قبل التعامل مع الأغذية الجاهزة

• فصل اللحوم النيئة عن الجاهزة للأكل

• طبخ الأغذية قبل الوصول لدرجة حرارة داخلية مناسبة

• تبريد أو تجميد الأغذية في الثلاجة مباشرة حتى لا ترتفع درجة حرارتها

جدير بالذكر أن التسمم الغذائي، هو مرض يسببه تناول الطعام الملوث. وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتسمم الغذائي.

ويمكن أن تؤدي الجراثيم المعدية وسمومها إلى تلوث الطعام في أي مرحلة من التجهيز أو الإنتاج. ويمكن أن يحدث التلوث أيضًا في المنزل إذا تم تحضير الطعام أو طهيه بطريقة غير صحيحة.

وتشمل أعراض التسمم الغذائي، التي يمكن أن تبدأ في غضون ساعات من تناول طعام ملوث، غالبًا الغثيان أو القيء أو الإسهال. وفي كثير من الأحيان، يكون التسمم الغذائي بسيطًا ويتم الشفاء منه دون علاج. لكن يحتاج بعض المرضى إلى الذهاب إلى المستشفى.