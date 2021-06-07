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بالصور.. 10 «روبوتات ذكية» تطوف المسجد الحرام للتعقيم

بالصور.. 10 «روبوتات ذكية» تطوف المسجد الحرام للتعقيم
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تواصل- فريق التحرير:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 10 “روبوتات ذكية” في أعمال التعقيم بالمسجد الحرام.
وتعمل الأجهزة بنظام تحكم مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات تسهم في سلامة البيئة وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم.
ويعمل الربوت الواحد من (5 – 8) ساعات دون تدخل بشري، بسعة تخزين 23.8 لتراً من المواد المعقمة بمعدل استهلاك لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع.

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط. علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.

 

(10) روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

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