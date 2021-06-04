لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك، وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس معماري/ مخطط حضري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، ويفضل شهادة الماجستير.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.