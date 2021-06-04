توقعات «الأرصاد»: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة بدرجة واحدة باستثناء المدن الساحلية بنصف درجة عن المعدل.

كما توقع المركز أن تكون الأمطار في فصل الصيف -بإذن الله-، أعلى من المعدل على منطقة جازان والمدن التالية: مكة المكرمة، والطائف وخميس مشيط وأبها ونجران.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن الأحساء والقيصومة قد سجلت ٤٦ ْ في الظل كأعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.