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توقعات «الأرصاد»: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة بدرجة واحدة باستثناء المدن الساحلية بنصف درجة عن المعدل.

كما توقع المركز أن تكون الأمطار في فصل الصيف -بإذن الله-، أعلى من المعدل على منطقة جازان والمدن التالية: مكة المكرمة، والطائف وخميس مشيط وأبها ونجران.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن الأحساء والقيصومة قد سجلت ٤٦ ْ في الظل كأعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.

 

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