توقعات «الأرصاد»: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة بدرجة واحدة باستثناء المدن الساحلية بنصف درجة عن المعدل.
كما توقع المركز أن تكون الأمطار في فصل الصيف -بإذن الله-، أعلى من المعدل على منطقة جازان والمدن التالية: مكة المكرمة، والطائف وخميس مشيط وأبها ونجران.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن الأحساء والقيصومة قد سجلت ٤٦ ْ في الظل كأعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.
🛑 من المتوقع أن تكون#الأمطارفي#فصل_الصيفبإذن الله أعلى من المعدل على منطقة#جازانوالمدن التاليه:#مكة_المكرمة#الطائف#خميس_مشيط#أبها#نجران#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#طقس_الصيف
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)June 4, 2021