الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«واتساب» يعمل على ميزة طال انتظارها تخص «نقل المحادثات»

«واتساب» يعمل على ميزة طال انتظارها تخص «نقل المحادثات»
0

تواصل – وكالات :

تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز نقلاً عن موقع “وا بيت إنفو”، فإن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.

كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

وقال التقرير إن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل.

مواد ذات صلة

بين فضح رسائل المستخدمين أو الإغلاق.. «واتساب» مُهدد في هذه الدولة

بين فضح رسائل المستخدمين أو الإغلاق.. «واتساب» مُهدد في هذه الدولة

«توكلنا» يوضح طريقة إضافة فصيلة الدم وظهورها في التطبيق

«توكلنا» يوضح طريقة إضافة فصيلة الدم وظهورها في التطبيق

تسريع مقاطع الصوت.. ميزة جديدة في «واتساب» النسخة التجريبية

تسريع مقاطع الصوت.. ميزة جديدة في «واتساب» النسخة التجريبية

تعرّف على متطلبات استخراج تصريح تجمع شخصي عبر «توكلنا»

تعرّف على متطلبات استخراج تصريح تجمع شخصي عبر «توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>