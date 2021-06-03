الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

12.7 مليار حجم التداول.. مؤشر الأسهم يواصل الارتفاع ويقترب من 10700 نقطة

12.7 مليار حجم التداول.. مؤشر الأسهم يواصل الارتفاع ويقترب من 10700 نقطة
0

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع هو الثامن على التوالي، ليغلق المؤشر العام قرب مستوى 10700 نقطة، بدعم من قطاع الاتصالات المرتفع بأعلى وتيرة يومية في شهرين.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10698 نقطة مرتفعا بنحو 41 نقطة والتي تعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.75 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 412.52 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 475.6 ألف صفقة.

وجاءت أسهم “اس تي سي” على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد صعود السهم 4.3 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ أبريل 2006، كذلك ارتفعت أسهم سابك وجبل عمر بنحو 0.6 و2.1 في المائة على الترتيب.

وتراجع القطاع البنكي بنحو 0.3 في المائة، وسط تراجع أسهم مصرف الراجحي والرياض والأهلي بنسب تراوحت ما بين 0.4 و0.7 في المائة، بينما تراجعت أسهم بنك البلاد 1 في المائة.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المتطورة وتبوك الزراعية حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.18 مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 747.9 مليون ريال ليسيطر السهمين على 15.1 في المائة من سيولة الجلسة.

وصعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية ولازوردي بمكاسب بالحد الأعلى، حيث أعلن الأخير عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال.

وصعدت كذلك أسهم المتطورة وريدان بنحو 8 و5.8 في المائة على الترتيب، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم كل من (فتيحي و “بي سي اي” والعبد اللطيف والدرع العربي) بأكثر من 4.5 في المائة.

فيما تراجعت أسهم 58 شركة تصدرها أسهم إتحاد الخليج الأهلية بعد هبوط السهم 2.5 في المائة، تلاه أسهم رعاية 2 في المائة، ايضا تراجعت أسهم كل من التصنيع ودور والمجموعة السعودية وكذلك وحدات ملكية ريت بأكثر من 1 في المائة.

مواد ذات صلة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً عند 10656 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً عند 10656 نقطة

ارتفاع قياسي لمؤشر سوق الأسهم.. والسيولة تتخطى 15 مليار ريال

ارتفاع قياسي لمؤشر سوق الأسهم.. والسيولة تتخطى 15 مليار ريال

السيولة تخطت 12 مليار.. مؤشر الأسهم يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

السيولة تخطت 12 مليار.. مؤشر الأسهم يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

السيولة تخطت 13 مليار ريال.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع عند 10519 نقطة

السيولة تخطت 13 مليار ريال.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع عند 10519 نقطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>