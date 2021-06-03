12.7 مليار حجم التداول.. مؤشر الأسهم يواصل الارتفاع ويقترب من 10700 نقطة

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع هو الثامن على التوالي، ليغلق المؤشر العام قرب مستوى 10700 نقطة، بدعم من قطاع الاتصالات المرتفع بأعلى وتيرة يومية في شهرين.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10698 نقطة مرتفعا بنحو 41 نقطة والتي تعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.75 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 412.52 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 475.6 ألف صفقة.

وجاءت أسهم “اس تي سي” على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد صعود السهم 4.3 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ أبريل 2006، كذلك ارتفعت أسهم سابك وجبل عمر بنحو 0.6 و2.1 في المائة على الترتيب.

وتراجع القطاع البنكي بنحو 0.3 في المائة، وسط تراجع أسهم مصرف الراجحي والرياض والأهلي بنسب تراوحت ما بين 0.4 و0.7 في المائة، بينما تراجعت أسهم بنك البلاد 1 في المائة.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المتطورة وتبوك الزراعية حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.18 مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 747.9 مليون ريال ليسيطر السهمين على 15.1 في المائة من سيولة الجلسة.

وصعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تبوك الزراعية ولازوردي بمكاسب بالحد الأعلى، حيث أعلن الأخير عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال.

وصعدت كذلك أسهم المتطورة وريدان بنحو 8 و5.8 في المائة على الترتيب، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم كل من (فتيحي و “بي سي اي” والعبد اللطيف والدرع العربي) بأكثر من 4.5 في المائة.

فيما تراجعت أسهم 58 شركة تصدرها أسهم إتحاد الخليج الأهلية بعد هبوط السهم 2.5 في المائة، تلاه أسهم رعاية 2 في المائة، ايضا تراجعت أسهم كل من التصنيع ودور والمجموعة السعودية وكذلك وحدات ملكية ريت بأكثر من 1 في المائة.