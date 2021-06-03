الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التعليم»: خدمة النقل المدرسي تقتصر على المسجلين فقط.. الرسوم 200 ريال

«التعليم»: خدمة النقل المدرسي تقتصر على المسجلين فقط.. الرسوم 200 ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، أولياء الأمور إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، عبر نظام نور.

وأكدت الوزارة، في تعميم أرسلته للمديريات التعليمية، على أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام، مع إعفاء الأسر الضمانية من الرسوم وتقديم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة – وفقاً لـ”الميدان التعليمي”-.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء بناءً على تعميم سابق بشأن الأدوار والاختصاصات في النقل المدرسي.

وبيّنت أن شركة تطوير النقل التعليمي هي التي تتولى كامل ‏المهام التشغيلية، من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين ‏في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات ‏إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في ‏الاستفادة من النقل المدرسي.‏

مواد ذات صلة

قرار من «التعليم» بشأن الخطط الدراسية لمدارس المملكة في الخارج

قرار من «التعليم» بشأن الخطط الدراسية لمدارس المملكة في الخارج

اختبار الرخصة المهنية.. النتائج والفئات المستثناة وخطوات الاستعلام

اختبار الرخصة المهنية.. النتائج والفئات المستثناة وخطوات الاستعلام

وكيل وزارة التعليم: إضافة مواد جديدة للمناهج الدراسية في نظام الفصول الثلاثة

وكيل وزارة التعليم: إضافة مواد جديدة للمناهج الدراسية في نظام الفصول الثلاثة

«التعليم» تعلن تفاصيل ودليل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

«التعليم» تعلن تفاصيل ودليل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>