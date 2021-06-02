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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظائف شاغرة بمسمى (أخصائي تجربة المسافرين) للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

– أخصائي تجربة المسافرين.

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، تخصصات الهندسة، إدارة أعمال، إدارة الجودة، نظم معلومات).

– خبرة سنة في مجال العمل.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

اضغط هنــا ).

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