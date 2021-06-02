«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظائف شاغرة بمسمى (أخصائي تجربة المسافرين) للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي:-
– أخصائي تجربة المسافرين.
الشروط والخبرات:-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، تخصصات الهندسة، إدارة أعمال، إدارة الجودة، نظم معلومات).
– خبرة سنة في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:
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