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ربط النيابة العامة إلكترونياً بلجان المنازعات المصرفية

ربط النيابة العامة إلكترونياً بلجان المنازعات المصرفية
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تواصل – واس:

دشنت النيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين التي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

كما تتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الإدعاء العام بالنيابة العامة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني, إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية سيسهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة، حماها الله، في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.

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