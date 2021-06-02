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الصحة العراقية تسجل أول حالة وفاة بالفطر الأسود

الصحة العراقية تسجل أول حالة وفاة بالفطر الأسود
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تواصل – وكالات:

بعد الإعلان الرسمي من جانب السلطات الصحية العراقية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، عن تسجيل أول وفاة بمرض الفطر الأسود، و4 إصابات في الناصرية مركز المحافظة، أفاد مصدر طبي بأن كردستان العراق سجلت أول وفاة بالمرض، وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وقال المصدر الطبي في مديرية الصحة بمحافظة السليمانية والذي رفض الكشف عن هويته، إن كردستان العراق شهدت أول حالة وفاة بالفطر الأسود، وهي لمواطن عراقي، من أهالي إحدى المحافظات الجنوبية في البلاد.

وبيّن أن الجهات الصحية المخولة، في حكومة كردستان العراق، هي من ستعلن رسميا عن الأمر وبالتفصيل في وقت لاحق.

ويرى مراقبون أن ظهور الفطر الأسود، في كل من محافظتي ذي قار الجنوبية والسليمانية الشمالية، مؤشر سلبي يفيد أنه ربما ثمة تفش واسع للمرض، في مختلف مناطق العراق، الذي يشهد تسجيل آلاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

هذا وكانت تقارير صحفية قد تداولت، أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، خاصة بين العراقيين العائدين من الهند.

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو الجاري، عن تفشي مرض فتاك يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود.

ويعد المصابون بمرض السكري، وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

 

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