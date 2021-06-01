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مع حلول الصيف.. نصائح مهمة من الدفاع المدني للوقاية من الحرائق والحوادث (فيديو)

مع حلول الصيف.. نصائح مهمة من الدفاع المدني للوقاية من الحرائق والحوادث (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه العقيد المهندس سعد البشري من الدفاع المدني نصائح مهمة للوقاية من الحوادث في المنازل والفلل والمسابح في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع حرارة الأجواء.

وشدد العقيد البشري، في لقاء مع “الإخبارية”، على أهمية توفر أدوات ووسائل السلامة في المنازل ومنها على سبيل المثال وليس الحصر طفايات الحريق وبطانية الحريق وشنطة الإسعافات الأولية.
وأكد على أهمية توفر أيضا كاشف الدخان في المنازل نظرا لأهميته البالغة في الكشف أي مصادر للأدخنة والحرائق.

وفيما يتعلق بالمسابح في المنازل أو الفلل الخاصة شدد على أهمية صيانتها من قبل الوكيل المختص للتأكيد من سلامتها وسلامة التوصيلات الكهربائية بالمسابح، وكذلك ضمان وسائل السلامة للأطفال وأن الأبواب تغلق تلقائيا.

كما شدد العقيد سعد البشري على أهمية الحرص على سلامة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في المسابح حتى لا يتعرض الطفل لأي أخطار لا قدر الله.

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