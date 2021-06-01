وزير الطاقة: النفط يظهر علامات تحسّن ولم نناقش ملف عودة الإنتاج الإيراني للأسواق

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انطلق مساء اليوم الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء تحالف أوبك+، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وفي كلمته بداية الاجتماع، دعا وزير الطاقة دول أوبك+ لتعويض إنتاج النفط الزائد حتى سبتمبر المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “سوق النفط أظهرت علامات تحسّن”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك إشارات للتحسن في سوق النفط العالمية، لكن لا تزال الغيوم تلوح في الأفق، مضيفا أن علامات التحسن تعتمد على تعافي الطلب في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

من جانب آخر، دعا وزير الطاقة الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ والتي تجاوز إنتاجها النفطي حصتها المقررة، إلى تعويض إنتاج النفط الزائد حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مستوى امتثال دول تحالف أوبك+ بلغ 114% خلال شهر أبريل/نيسان بما في ذلك دولة المكسيك.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه لم يتم مناقشة ملف عودة النفط الإيراني للأسواق في اجتماع أوبك بلس ” أوبك+”.